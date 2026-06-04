Украинские дроны наведались на аэродромы в Крыму, есть убитые и раненые

По сообщениям местных, взрывы были слышны возле аэродромов Гвардейское, Бельбек и Саки.

В ночь на 4 июня украинские беспилотники наведались в аннексированные Россией Симферополь и Севастополь, в результате чего там раздавались взрывы.

Как сообщили ТГ-каналы со ссылкой на местных жителей, взрывы были слышны возле аэродромов Гвардейское, Бельбек и Саки. При этом так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев подтвердил атаку и заявил, что ПВО якобы даже сбила более 20 беспилотников.

Развожаев не упомянул о жертвах, но сказал, что обломки беспилотников повредили некоторые здания. В городе почти пять часов действовала воздушная тревога.

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В результате удара по нежилым объектам в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Но он не удосужился уточнить, какие именно объекты попали под удар украинских дронов, только сообщил, что пострадала нежилая часть Симферополя.

Ситуация в Крыму

В конце мая в Крыму возникли проблемы с топливом, в результате чего водителям ограничили продажу бензина.

Кроме того, ВСУ системно отрезают полуостров от путей снабжения. Происходит уничтожение ключевых транспортных узлов и постоянное давление на Керченский мост. К тому же, на полуострове не прекращаются взрывы на военных базах, складах и штабах ЧФ, что свидетельствует о полной потере тыловой безопасности для военных формирований России

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