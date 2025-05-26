Он из 2-го мотострелкового батальона 28-го мотострелкового полка.

В украинский плен попал солдат оккупационной армии Российской Федерации, который участвовал в провальных штурмах Дач возле Херсона.

Видео его допроса опубликовано в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Салават Ермабитов родом из Башкортостана. По профессии он автослесарь, однако работал разнорабочим в монастыре. В апреле 2023 года, после длительного пьянства, подписал контракт с российским минобороны.

Захватчик говорит, что ему пообещали демобилизацию после одного года службы. Теперь он жалуется, что командиры постоянно требовали с них деньги за различные проступки. Также россиянин уверяет, что пожалел о решении идти на войну почти сразу.

Видео дня

В мае его отправили старшим группы на Дачи, якобы для дежурства на наблюдательном пункте. В итоге он попал в плен вместе с двумя своими "подчиненными":

"Мы на одноместной лодке резиновой переплывали втроем. Там обстрелы, "птички", дроны. Прятаться начали. А потом, где-то через полчаса уже, пришли за нами".

Плен ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы 12-й отдельной бригады специального назначения "Азов" захватили в плен сразу 20 военных захватнической армии России.

А в плен к военным штурмового батальона "Карпатская Сечь" попал гражданин Сенегала, который расплакался и рассказал, что хотел заработать деньги для выезда в Европу.

Также УНИАН писал о пленном захватчике, который рассказывал, что воевал в частной военной компании "Вагнер" и вместе с Пригожиным участвовал в мятеже.

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