Беспилотник должен был ликвидировать оккупанта, однако тот вовремя поднял руки.

Украинские бойцы взяли в плен оккупанта с помощью FPV-дрона. Такое "уникальное" событие произошло 17 июня. Об этом говорится в Telegram-канале 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра".

По словам защитников, такой захват россиянина в плен является уникальным, поскольку это произошло впервые благодаря такому дрону на счету "Птиц Мадьяра".

"FPV-дрон F10 направлялся к законной цели - оккупанта, вторгшегося на нашу землю, но тот вовремя поднял руки и изъявил желание сдаться в плен. Наш пилот придерживался норм гуманитарного права и начал сопровождать пленного дроном и доставил к позициям смежников", - добавили в сообщении.

Взятие в плен российских оккупантов - последние новости

Как писал УНИАН, ранее на юге взяли в плен российского штурмовика, который участвовал в провальных штурмах Дач возле Херсона. Речь идет о Салавате Ермабитове родом из Башкортостана.

По словам захватчика, ему пообещали демобилизацию после одного года службы. Кроме того, он рассказал, что командиры постоянно требовали с них деньги за различные проступки.

В то же время наемник из Сенегала объяснил, почему плакал, когда попал в плен ВСУ. Он отметил, что два года учился в России, но хотел попасть в Европу, поэтому и пошел в армию, чтобы заработать деньги на переезд.

Также наемник рассказал, что заметил дрон и начал искать украинских военных, чтобы сдаться в плен.

"Я понимаю, Россия вас убивает. Россия - это плохо. Я хочу домой", - сказал оккупант.

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