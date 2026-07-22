РФ может захватить Константиновку в этом году: аналитик BILD объяснил, что происходит

Передвигаться по городу очень опасно для обеих сторон.

В Константиновке россияне пытались представить ситуацию так, будто город уже захвачен. Такие заявления делают и российский диктатор Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом рассказал военный аналитик, главный редактор немецкого издания BILD Юлиан Рёпке винтервьютелеканалу "Настоящее время".

"Думаю, на самом деле примерно треть города все еще находится под контролем Украины, хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около двух третей города либо находятся в "красной" зоне (под контролем России), либо относятся к "серой зоне". Это означает, что там присутствует по крайней мере сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих", - отметил он.

По его словам, следует понимать, что именно означает понятие "серая зона", особенно если говорить о таких городах, как Покровск, Авдеевка или Мирноград.

Видео дня

"Это означает, что там, как и раньше, существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но в то же время там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются от дома к дому. Они также укрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает "серая зона", - объяснил журналист.

Рёпке добавил, что это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают российских оккупантов. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б очень опасно для обеих сторон, что повсюду находятся дроны обеих сторон.

"И, как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до последнего момента не понимают, чей над ними дрон - свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше", - подчеркнул аналитик.

Также Рёпке ранее считал, что в этом году Россия может захватить Славянск или Краматорск, ведь тогда его прогноз основывался на математических расчетах. Россия в то время захватывала в Украине до 500 квадратных километров в месяц.

"Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую "серую зону". До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, на карте DeepState большая часть города по-прежнему обозначена синим цветом (под контролем Украины). Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в "серую зону" - в том смысле, который я только что описал", - подчеркнул шеф-редактор BILD.

Журналист добавил, что в настоящее время передовые позиции РФ по-прежнему находятся в 11-12 км к востоку от Славянска и Краматорска, поэтому сложно точно сказать, что будет дальше.

"Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Сиверска, и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить это продвижение. В таком случае к концу года российские войска могут находиться примерно в пяти-шести километрах к востоку от этих двух городов", - считает эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Business Insider писал, что элитные украинские спецподразделения проводят операции по проникновению в тыл врага. Это объясняется тем, что зона поражения, в которой кишит беспилотниками, продолжает расширяться, что затрудняет проведение масштабных операций.

"Нам могут поручить уничтожение конкретной позиции противника. Мы заходим, уничтожаем ее и возвращаемся. Это может занять два дня, четыре дня или неделю. Нам не обязательно оставаться в этом районе в течение фиксированного времени", - заявил заместитель командира небольшого подразделения с позывным Гур.

Также сообщалось, что украинские военные взяли в плен 64 россиянина на Запорожском направлении. Задачей оккупантов было искать экипажи БпЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о "захваченных" селах.

Вас также могут заинтересовать новости: