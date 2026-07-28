Российская подлодка получила 'царь-мангал' и стала похожа на Пинхеда из 'Восставшего из ада'

Это наглядное подтверждение того, что российская ПВО не способна защитить свои корабли.

В сети опубликовали фото российской подводной лодки в Балтийском море, которую оснастили массивной металлической конструкцией, уже получившей неофициальное название "царь-мангал". На это обратил внимание портал Defense Express.

На фото видна дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Установленный на ней массивный "мангал" представляет собой металлический каркас, который, по всей видимости, обтянули рыболовными сетями.

Конструкция полностью покрывает надстройку подводной лодки и пространство вокруг нее, прикрывая все наиболее уязвимые элементы, остающиеся над поверхностью воды.

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Вид такого "царь-мангала" сразу вызывает логичный вопрос: не мешает ли конструкция подводной лодке погружаться и двигаться под водой.

Массивный металлический каркас с сетками неизбежно увеличивает гидродинамическое сопротивление, что может негативно влиять на характеристики подводной лодки при движении в подводном положении.

Кроме того, конструкция потенциально может повышать акустическую заметность подводной лодки для сонаров и гидролокаторов. А при движении на высокой скорости сопротивление воды может оказаться настолько значительным, что "царь-мангал" просто не выдержит нагрузки и будет сорван потоком. В таком случае обломки конструкции способны повредить элементы самой подводной лодки.

Возможно, защитную конструкцию демонтируют перед выходом подводной лодки в море, но такой "царь-мангал" вряд ли можно быстро демонтировать. Скорее всего, для его снятия потребуются значительное время и усилия.

Это, в свою очередь, увеличивает время подготовки подводной лодки к выходу в море. Кроме того, наличие или отсутствие такой конструкции может стать дополнительным признаком для спутниковой разведки, позволяя отслеживать, какая именно подводная лодка готовится к выходу на боевое дежурство или в море.

Наконец – самое главное. Вызывает сомнение сама эффективность такой меры. Если конструкция состоит преимущественно из рыболовных сетей, то она вряд ли может обеспечить защиту от украинских дальнобойных дронов.

Украинский FP-1, вероятно, без особых трудностей прорвёт такую сетчатую конструкцию и взорвётся уже у корпуса подводной лодки.

Даже если "мангал" частично задержит дрон, мощности его боевой части, вероятно, будет достаточно, чтобы нанести подлодке серьёзные повреждения. Другими словами, такой импровизированный экран способен защитить корабль разве что от небольших FPV.

Как Россия защищает свои подводные лодки

Defense Express напоминает, что защитные конструкции на российских подводных лодках замечали и раньше, однако они были значительно меньше или имели менее капитальное исполнение.

В частности, в Балтийском море относительно компактные "мангалы" и другие средства защиты от беспилотников устанавливали на подводных лодках проекта 636.3 "Можайск" (Б-608) и проекта 877ЭКМ "Дмитров" (Б-806).

На Тихоокеанском флоте России пошли ещё дальше в обеспечении защиты подводных лодок: атомные подводные лодки проектов 955 "Борей" и 955А "Борей-А" оснастили "мангалами" из рыболовных сетей, которые простираются практически на всю длину корпуса.

В Чёрном море почти все подводные лодки проектов 636.3 "Варшавянка" и 877 "Палтус" получили компактные металлические "мангалы", установленные на надстройках для защиты от беспилотников.

Российский флот – другие новости

Напомним, в июне корвет проекта 20380 "Бойкий" Балтийского флота РФ получил критические повреждения после удара дальнобойного дрона FP-1. По оценкам аналитиков, эта атака фактически означает его уничтожение.

Россия отчаянно пытается защитить надводные корабли. Недавно она начала оснащать корабли Балтийского и Тихоокеанского флотов станциями радиоэлектронной борьбы "Пероед-М". В то же время, по мнению специалистов, в Чёрном море эффективность этих комплексов может оказаться ограниченной из-за особенностей применения украинских беспилотников и специфики театра боевых действий.

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