Зеленский встретился с Трампом в Белом доме: президент Украины раскрыл первые подробности

Лидеры Украины и США обсуждали, в частности, производство ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот".

В Белом доме за закрытыми дверями без участия прессы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Как отметил президент Украины, с американским лидером состоялась "хорошая встреча" в Овальном кабинете.

"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего я выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины. Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь", – заявил Зеленский.

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Также президент Украины добавил, что речь шла о дипломатии.

"Важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку", – сообщил Зеленский.

Украина и США – важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что главный приоритет – это противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой.

Сегодня в Вашингтоне Зеленский также примет участие в Национальной церемонии прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом. Также запланирована отдельная встреча с сенаторами-соавторами санкционного законопроекта Грэма и другими конгрессменами.

В частности, законопроект о санкциях имеет десятки сторонников из обеих партий. В тексте документа предусматривается введение тарифов на товары от пяти крупнейших мировых покупателей российской нефти или природного газа, включая Китай и Индию. Также документ содержит положения о санкциях против российского диктатора Владимира Путина, высших российских политических и военных руководителей, российских финансовых институтов и энергетических проектов.

В июле Зеленский и Трамп уже встречались в Анкаре в рамках саммита НАТО. В частности, 8 июля Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине разрешение на производство перехватчиков для комплексов Patriot.

Вместе с тем американская компания Lockheed Martin, владеющая технологией ракет для Patriot и являющаяся их основным производителем, уже дала согласие на передачу Украине лицензии.

Зеленский сообщал, что Украина намерена до конца года запустить собственное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США.

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