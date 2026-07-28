Ловушка воздушного перемирия: аналитик предупредил, как от этого сейчас выиграет РФ

С одной стороны, это соглашение спасет жизни мирных жителей, а с другой – Украина лишится рычагов влияния.

Возможное прекращение воздушных ударов между Украиной и Россией могло бы спасти жизни мирных жителей, однако оно также способно ослабить позиции Киева и дать Москве преимущество на фронте. Такое мнение на страницах издания 1945 высказал старший научный сотрудник Института мира и дипломатии в Вашингтоне, профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестер в Сент-Поле, штат Миннесота, Эндрю Лейтем.

Как подчеркнул аналитик, украинские удары на большие расстояния начали наносить России ощутимые потери, вынуждая её защищать тыловые районы. Если же договоренность о прекращении воздушных атак вступит в силу, Украине придётся отказаться от этого рычага влияния. А тем временем изнурительная наземная война, в которой Россия по-прежнему имеет преимущество благодаря своим ресурсам, будет продолжаться. Поэтому, по мнению автора статьи, пауза должна распространяться и на наземные боевые действия.

"Американские и украинские чиновники обсуждают возможное прекращение воздушных атак именно тогда, когда дальнобойная кампания Киева начинает наносить России реальные потери, в то время как Москва по-прежнему считает, что может добиться большего, продолжая войну", – пишет он.

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По словам аналитика, именно в этом и заключается главная проблема: договоренность может защитить Украину от одной составляющей российской войны, одновременно лишив ее одного из немногих способов наносить удары по системе, обеспечивающей ведение этой войны.

Отмечается, что не менее сложным является и вопрос контроля за выполнением договоренностей:

"У каждой стороны есть веские стимулы определять атаку узко, когда она сама её начинает, и шире, когда это делает другая сторона".

Также эксперт указал на то, что прекращение воздушных атак не решило бы главных политических вопросов этой войны: оккупированной остается примерно пятая часть территории Украины, а Москва не собирается отказываться от своих территориальных претензий. Кроме того, Киев, как и прежде, не имеет гарантий безопасности, которые превратили бы паузу в нечто большее, чем передышку перед новым этапом войны.

Наземная война выгоднее России

Аналитики отмечают, что вести наземную войну России выгодно, хотя это и не означает, что она добивается каких-то заметных успехов. Они подчеркивают, что продвижение оккупантов остается чрезвычайно медленным и крайне дорогостоящим.

"Именно наземная война остается тем направлением, где наиболее ощутимо преимущество России.

Украина вынуждена оборонять примерно 1300-километровый фронт, одновременно сталкиваясь с постоянной нехваткой личного состава и значительной зависимостью от внешних поставок", – пишет автор.

По его словам, у России также есть проблемы с набором военных, однако она по-прежнему способна восполнять потери, постоянно перебрасывать новые подразделения на повторные штурмы и заставлять Украину тратить ограниченные человеческие ресурсы на удержание каждого участка фронта:

"Прекращение огня в воздухе не сделало бы эту кампанию менее затратной. Оно лишь позволило бы ей продолжаться".

По мнению автора, Москве не нужно быть убежденной, что ее решающий прорыв уже близок – ей достаточно верить, что нынешний темп войны истощает Украину быстрее, чем Россию. И поведение Кремля свидетельствует, что именно так он и считает.

Дальнобойные удары Украины – рычаг влияния

Лейтем пишет, что украинские удары на большие расстояния пока не заставили российского диктатора Владимира Путина изменить свои военные цели и, возможно, никогда их не изменят. Но эти удары заставляют Россию защищать свои тыловые районы, простирающиеся на сотни километров от фронта. Они позволяют наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам, а также по судоходству в Азовском море.

Он подчеркнул, что эта кампания уже помогла заставить Москву запретить экспорт дизельного топлива, ограничить судоходство, сократить производство бензина:

"Сама по себе эта кампания не выиграет войну. Но она затрудняет её ведение для России и заставляет Москву держать системы ПВО возле объектов, которые при других условиях оставались бы в безопасности".

Он уверен: Москва явно хотела бы, чтобы эти удары прекратились. И если прекращение огня вступит в силу, то оно может заставить Украину отказаться от части этого рычага еще до начала серьезных переговоров. В то время как от наземного противостояния пока выигрывает Россия.

Каким должно быть перемирие

Аналитик считает, что США должны и в дальнейшем поддерживать договоренности, направленные на прекращение ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре, ведь гуманитарный эффект такого решения неоспорим. В то же время он предостерег от заключения всеобъемлющего воздушного перемирия без аналогичных ограничений для боевых действий на фронте.

По его мнению, оптимальным вариантом было бы одновременное прекращение воздушных атак и масштабных наступательных операций. Если же Россия не согласится на это, договоренность должна быть значительно уже: защищать гражданские объекты и критическую инфраструктуру, но не лишать Украину возможности наносить удары по военным целям, обеспечивающим российскую агрессию:

"Договориться об этом будет значительно сложнее. Россия отдаст предпочтение соглашению, которое защитит её тыл, оставив армии свободу наступления, и именно поэтому Вашингтон должен сопротивляться этому".

Автор подытожил, что тишина в украинском небе имеет большое значение, однако она не должна стоить Украине потери важных военных рычагов, пока Россия продолжает наступление на земле.

Идея воздушного перемирия между Украиной и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и США готовят новое мирное предложение для России – прекращение воздушных ударов – с целью возобновления мирных переговоров. По словам собеседника агентства Reuters, Украина ранее обращалась к Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Теперь же некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику, усиливаемое украинскими ударами дронами и ракетами, может смягчить позицию диктатора.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность "воздушного перемирия", сказал, что говорить об этом пока рано. "Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и ничего больше", – подчеркнул он.

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