Оккупанты пытаются лезть на Купянск: в ВСУ рассказали о ситуации в Харьковской области

Российские захватчики не желают менять планы по оккупации Купянска в Харьковской области. В то же время Силы обороны Украины пытаются удержать позиции и уничтожать российских оккупантов, которые предпринимают попытки перехода в наступление. Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сказал в эфире телеканала "Суспільне".

В частности, спикер рассказал о текущей ситуации на украинском плацдарме у реки Оскил в Харьковской области.

"Россияне активно наступают, россияне активно пытаются сократить этот плацдарм. Им наносятся удары. Делается все, чтобы удержать этот плацдарм. Впрочем, россияне накопили силы и снова пытаются продвигаться на Купянск. С одной стороны – на этот несчастный плацдарм возле Купянска-Вузлового, а с другой стороны – продвигаться на Купянск по правому берегу через Голубовку", – отметил Трегубов.

Он добавил, что это не первый раз, когда оккупанты так поступают. Украинские защитники удерживают Купянск, плацдарм и окрестности вокруг города. "Будем максимально усиливать эти направления", – сообщил Трегубов.

По его словам, основная тактика российских захватчиков – это небольшие пехотные группы.

Использование газовых труб

Трегубов отметил, что россияне продолжают использовать трубы на некоторых направлениях, в частности, в Сумской области и под Купянском.

"Я уже надеялся, что под Купянском перестанут это делать, потому что, банально, трубы там разбиты. Честно – просто в хлам. Но, тем не менее, они лезут через Голубовку. Там проходит одна из труб. И несмотря на то, что по данным разведки, там потери только при попытке пересечь эту трубу доходят до 70%, все равно пытаются. В принципе, может, они считают, что это лучше, чем по чистому полю", – рассказал Трегубов.

Он добавил, что в любом случае труба может служить неким прикрытием для перебежчиков, поскольку ее невозможно перебить по всей длине.

Оккупанты продолжают мечтать об оккупации Купянска

Как отметил Трегубов, цель захвата Купянска у российских захватчиков никуда не исчезла.

"Пытаются зайти непосредственно в город с севера. И параллельно взять Купянск-Вузловой. На самом деле, мне кажется, что в этом уже нет такого смысла. Но они за это уцепились просто потому, что сколько можно заявлять, что город взят, не взяв его на самом деле", – сказал спикер.

Другие участки фронта

Как сообщил Трегубов, российские оккупанты предпринимают активные попытки продвижения на Волчанском и Лиманском направлениях. На Волчанском направлении наблюдается сильное давление со стороны врага. "Там было небольшое продвижение в самом Волчанске, если брать последний месяц. Но в целом немного", – рассказал Трегубов.

Также, по его словам, если говорить о Великобурлукском направлении, ситуация противоположная. "Несмотря на то, что россияне пытаются что-то показать, там не получается", – добавил он.

Кроме того, ситуация на границе восточной Сумщины остается напряженной. Оккупанты пытаются выстроить некую зону контроля на границе. Эта зона неглубокая – до 3 км. Речь идет о попытках расширить эту зону.

Что происходит в Харьковской области – новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на Купянском направлении логистика остается одной из самых сложных задач. Однако доставка провизии и боекомплекта на позиции украинских защитников обеспечивается.

Еще в марте сообщалось, что российская армия увеличила количество штурмов в направлении Купянска и стала применять мотоциклы и квадроциклы.

Вас также могут заинтересовать новости: