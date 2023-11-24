Оккупационные войска РФ начали чаще бить по гражданским кассетными боеприпасами.

Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать жителей правобережья Херсонщины. Враг усилил интенсивность обстрелов в направлении больших скоплений людей и центра Херсона.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ глава пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. По его словам, 23 ноября оккупанты применили для удара по селу Чернобаевка Херсонской области кассетные боеприпасы. Раньше в Херсоне и пригороде это происходило нечасто.

Толоконников подчеркнул, что россияне начали чаще бить по гражданским кассетным боеприпасам, поскольку хотят нанести как можно больше вреда, в том числе и ранений людям.

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"Вчера по центру Херсона очень много было прилетов. Погиб человек, один получил ранения. Был прилет в больницу около 5 часов вечера. Сегодня (23 ноября – ред.) прошлись практически по всей Чернобаевке. Показательно, что они воюют против гражданских. В Чернобаевке нет ни военных, ни баз", – сказал он.

Сейчас на Херсонщине продолжается обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов. Из 800 человек уже эвакуировали 579, остается 221 ребенок. Известно, что дети остаются в 8 населенных пунктах из 23. Больше всего – в Камышанах и Приозерном.

Обстрелы Херсонщины: последние новости

Днем 23 ноября россияне обстреляли Херсон. Ранения получили двое детей – 15-летний парень и его 11-летняя сестра. Детей доставили в больницу. Медики диагностировали у парня травмы головы, ноги и спины, а у девочки – ранение лица и острую реакцию на стресс.

Кроме того, оккупанты накрыли огнем Чернобаевку на Херсонщине. Предварительно известно, что обстрел велся кассетными боеприпасами, сообщил глава ОП Андрей Ермак. Было известно о 3 погибших и 4 раненых людях. Еще один человек погиб в результате обстрела Берислава.

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