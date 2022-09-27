Отмечается, что уже созданы резервы через систему территориальной обороны.

В Украине не планируют обьявлять дополнительную мобилизацию на фоне фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не планируем сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть всё и мы готовы к большему количеству российских военных", - сказал Подоляк.

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Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

Гражданам РФ массово отказывали во въезде на грузинскую территорию.

25 сентября сразу в нескольких регионах России начались массовые протесты против мобилизации в частности, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии. По сообщениям СМИ, основной состав протестующих составляли женщины – матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

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