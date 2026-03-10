РФ атаковала центр Славянска авиабомбами: четыре человека погибли, много раненых

В результате удара повреждены шесть многоэтажных домов.

В результате удара тремя российскими авиабомбами по центру Славянска Донецкой области по меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Снова циничный удар по гражданским. На этот раз россияне сбросили на центр Славянска три авиабомбы. На данный момент известно о шести поврежденных многоэтажках и десяти автомобилях", - заявил чиновник.

По его информации, в результате атаки по меньшей мере четыре человека погибли, 16 получили ранения, среди них – 14-летняя девушка.

Филашкин добавил, что на месте удара работают все соответствующие службы. Окончательное количество пострадавших и объемы нанесенного ущерба устанавливаются. Также фиксируются все обстоятельства очередного российского военного преступления.

Ситуация в Донецкой области – последние новости

6 марта президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область и констатировал, что российские захватчики не отказываются от войны и продолжают готовиться к весеннему наступлению.

По его информации, главные цели – это восток Украины, а именно захват Донецкой и Луганской областей.

Ранее начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявлял, что каждый день для Донецкой области – это новые военные преступления россиян. Это удары по мирным городам, домам, детям. Так, в феврале Россия нанесла авиаудары по Славянску. Погибли два человека – 11-летняя девочка и ее мать, еще семеро получили ранения.

