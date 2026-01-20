Они очень креативны: в BI рассказали, как украинские военные удивляют производителей дронов

Солдаты на передовой стали генератором идей по совершенствованию беспилотных наземных и воздушных аппаратов.

Украинский производитель наземных дронов удивлен изобретательностью военных, в частности использованием летающих дронов для сброса наземных ближе к российским позициям, сообщает Business Insider.

В Украине, говорится в публикации, растет армия наземных роботов, которые могут эвакуировать раненых, взрывать внутри или обстреливать российские позиции, устанавливать или снимать мины, перевозить грузы и собирать разведданные. Это сектор боевых технологий, где Украина быстро экспериментирует, а западные армии внимательно следят.

Генеральный директор компании-производителя наземных дронов Ark Robotics под псевдонимом Ачи утверждает, что украинские солдаты продемонстрировали "некоторые действительно сумасшедшие идеи, о которых я никогда не мог представить, что вы осуществите".

Один из примеров заключается в сочетании маленького наземного робота Ark с большим воздушным дроном, который поднимает своего "побратима", а затем "сбрасывает его с неба" в нужном месте. Ачи говорит, что был очень удивлен, увидев это:

"Что за черт? Почему? А потом все быстро стало понятно. Цель проста: быстро положить инструмент на землю, не подвергая человека опасности. Солдаты постоянно нас удивляют. Они очень креативны".

Авиационные дроны гораздо более распространены и способны быстро преодолевать большие расстояния. А использование их для транспортировки наземных помогает решать задачи, которые отдельно не решит ни воздушный, ни наземный робот.

Маленькие наземные роботы могут выполнять задачи, которые иногда являются сложными для воздушных дронов. Они могут заезжать в российские землянки или другие позиции для сбора разведданных или доставки взрывчатки. Они также могут быть более точными при стрельбе из установленного оружия, и их легче скрыть возле российских позиций, чем авиационные дроны, которые шумят и должны зависать над головой.

Арчи описал такую тактику как один из примеров того, как быстро развиваются технологии и тактика на поле боя в Украине.

"Сейчас происходит так много инноваций, что трудно понять", - сказал он.

Также Ачи заявил, что важность наземных роботов его в свое время удивила. В 2023 году это был "случайный побочный проект", но Ark сосредоточился на этой технологии.

Как украинцы применяют новейшее вооружение

Другие производители оружия также были удивлены применением украинцами новейшего вооружения.

Основатель и генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics Кулдар Вяерси, которая производит наземных роботов для украинских войск, что украинские солдаты использовали их неожиданно.

"Креативность украинских военных действительно заслуживает уважения", - сказал он, добавив, что способ использования роботов компании в Украине заставил ее внести изменения в конструкцию.

Компании-производители, отмечается в публикации, поддерживают обратную связь с военными, часто через групповые чаты, видеозвонки и прямые визиты в передовые подразделения.

Что еще известно о наземных дронах

Как сообщалось, украинские военные научились применять наземные дроны в наступательных операциях. В частности, бойцы с помощью наземного роботизированного комплекса взорвали укрытие, где скрывался враг.

"Взорвали КАБом. Особая пикантность ситуации - КАБ был российский, добрые люди нашли его и помогли нам с добротой вернуть россиянам", - отметил один из разработчиков операции командир взвода логистично-эвакуационных беспилотных наземных комплексов 100 ОМБр Сергей Чуриков.

