Доллар установил новый рекорд: официальный курс валют на 5 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 5 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,38 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня – 44,35 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,67 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,39/44,42 грн/долл., а к евро – 51,69/51,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 4 июня остался на прежнем уровне и составлял 44,55 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,08 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 10 копеек и составил 51,85 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,20 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,55 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составил 51,80 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,95 гривни, а евро – по курсу 51,80 гривни за единицу иностранной валюты.

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