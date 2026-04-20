Дикий о новой атаке на Туапсе: Украина перекрывает поток 'нефтебаксов' в РФ

Эксперт отмечает, что благодаря нашим дроновым ударам почти половина российских НПЗ уже не работает.

В 2026 году Украина своими собственными усилиями гораздо больше влияет на способность России вести войну, чем все наши партнеры вместе взятые.

Об этом сказал в эфире Radio NV Евгений Дикий – ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", комментируя сегодняшние взрывы в российском Туапсе Краснодарского края в районе нефтеперерабатывающего завода.

Он подчеркнул, что удары по Туапсе в первую очередь касаются сырой нефти, но есть еще и нефтепродукты. "Мы уже сократили производство нефтепродуктов на 40%, то есть почти половина российских НПЗ уже не работает", – сказал Дикий.

Видео дня

Он отметил, что президент США Рональд Трамп может снять санкции с российской нефти, разрешить ее продажу, при этом цены на нее подскочили, потому что он ввязался в свою собственную версию СВО "Тегеран за три дня", но сколько бы ни стоила нефть на мировом рынке и сколько бы ни снимали санкций, если ее физически нельзя отгрузить, то это не поможет.

"Россия сейчас не может полностью воспользоваться теми возможностями, которые ей дает Трамп. Сейчас они используют лишь одну четвертую часть тех возможностей, которые для них открываются. Вместо того потока нефтяных долларов, которые им разрешил Трамп и о которых они начали губу раскатывать, пока получают один доллар из тех четырех, на которые рассчитывали. А мы же продолжаем работать, потому что фактически каждое утро наносим удар по одному из портов или "наливаек", – подчеркнул Дикий. По его словам, время показало, что настоящий санкционный режим – это тот, который Украина сама способна обеспечить дронами и ракетами. По его словам, россияне не могут своей ПВО защитить на сто процентов все объекты нефтяной отрасли, потому что "это им не Валдай не прикрыть" (речь идет о резиденции российского диктатора Путина – УНИАН). По его словам, с каждой каплей российской нефти, которая уничтожается, "утекает кровь российской империи, которая держится на нефтяных деньгах".

Удары по нефтяным объектам РФ

Как сообщал УНИАН, дроны атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ, в результате атаки там вспыхнул мощный пожар.

Местные жители публиковали фото и видео атаки дронов, на которых виден мощный пожар.

Местные власти уже подтвердили атаку на НПЗ и порт. На НПЗ более десятка отдельных очагов горения, поэтому потушить пожар будет сложно. Утром над НПЗ все еще виден густой столб дыма.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – единственный производственный комплекс с морским терминалом предприятия по обеспечению нефтепродуктами ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

