Сумскую спросили о будущем муже младшей дочери - актриса не сдержалась

Артистка вспомнила свою молодость и дала совет всем девушкам.

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о личной жизни своей младшей дочери Анны и призналась, важно ли для нее, чтобы ее будущий зять был состоятельным и богатым.

"Я не вмешиваюсь в личную жизнь своих детей. Вот как слаживается… И ты никогда не можешь что-то посоветовать материнское. Ты просто хочешь, чтобы твое дитя было счастливым", - заявила артистка, отвечая на соответствующий вопрос, передает "РБК-Украина".

Сумская заверила, что "готова абсолютно во всем поддержать своих детей".

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"Но мы тоже начинали с нуля когда-то. Потому… никогда не бойтесь испытаний в супружеской жизни. И никогда не выходите замуж за состояние. Никогда! Потому что сначала – чувства, а все потом добавится. Выходите замуж за того мужчину, от которого вы хотите родить прекрасных детей. Это и есть лозунг женщины, это ее естество, это ее призвание", - считает актриса.

Напомним, на днях Ольгу Сумскую впервые за долгое время прямо спросили о зяте-россиянине, муже ее старшей дочери Антонины Паперной. О них актриса всегда говорит неохотно, обычно переводя разговор на другую тему.

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