В Краснодарском крае РФ после атаки дронов горит нефтяной терминал, - СМИ

"Шесхарис" – один из крупнейших нефтеналивных терминалов на юге России.

В российском городе Новороссийск Краснодарского края, вероятно, поражен нефтяной терминал "Шесхарис". Об этом сообщают аналитики проекта Dnipro Osint и телеграм-канал Astra. На многочисленных видео, появившихся в сети, видно, что на предприятии начался пожар.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Контратьев сообщил, что на территории нескольких предприятий якобы найдены обломки беспилотников. Впрочем, названия предприятий он не обнародовал.

"Шесхарис" – один из крупнейших на юге России нефтеналивных терминалов. Он входит в структуру АО "Черномортранснафта" и обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Этот нефтеналивной терминал подвергся ударам не впервые. В начале марта там в результате атаки тоже произошел пожар. По данным источников УНИАН, тогда были повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров.

До этого "Шесхарис" подвергся атаке в середине ноября 2025 года. В ходе ударов было повреждено судно в порту, ранены трое членов экипажа.

Удары по нефтяным объектам РФ

5 апреля стало известно, что дроны "разнесли" нефтепровод возле российского порта Приморск в Ленинградской области. Спутниковые данные системы мониторинга пожаров NASA зафиксировали возгорание на территории нефтебазы. Вероятно, речь идет о пожаре, который продолжается еще с конца марта.

Также мы писали, что 2 апреля украинские дроны остановили ключевую установку Ново-Уфимского НПЗ России. Возгорание произошло на установке CDU-5. Она обеспечивает около 28% общей мощности предприятия.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов недавно рассказывал, что союзники просят Украину ограничить удары по российским НПЗ на фоне резкого роста мировых цен на нефть. Он не уточнил, готова ли Украина менять свою тактику в ответ на просьбы партнеров.

