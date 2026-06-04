В пустыне США стоят 350 000 автомобилей Volkswagen и Audi: как они там оказались

Автомобили находятся там уже около 10 лет.

В пустыне Мохаве в США стоят брошенными 350 000 автомобилей Volkswagen и Audi. Автомобили покрываются пылью уже около десяти лет. Как все эти машины оказались в одном месте и что их ждет дальше – рассказывает портал Supercarblondie.

Эти автомобили поместили туда ещё в 2015 году во время скандала с выбросами "Дизельгейт".

Тогда Группа Volkswagen получила уведомление о нарушении от Агентства по охране окружающей среды США. Агентство обнаружило, что автомобили Audi и Volkswagen выбрасывали в 40 раз больше оксидов азота, чем разрешено.

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В результате группа начала масштабную программу выкупа автомобилей у американских владельцев, потратив на это около 7,4 миллиарда долларов.

По всей территории США было приобретено около 37 складских помещений для хранения выкупленных автомобилей, и пустыня Мохаве – лишь одно из них, хотя и самое примечательное.

Что ждет эти автомобили?

Когда фотографии этой партии появились в интернете, многие комментаторы заявили, что машины "оставлены гнить". Однако на самом деле, их будущее не такое мрачное.

Сухой климат предотвращает ржавчину и коррозию, обеспечивая долгосрочную работоспособность автомобилей. Volkswagen регулярно проводит техническое обслуживание автомобилей на месте.

Цель заключается во временном хранении там, пока регулирующие органы не дадут разрешение на исправление программного и аппаратного обеспечения.

Автомобильное кладбище постепенно опустело за прошедшие годы. Уже тысячи автомобилей были успешно отремонтированы и перепроданы. При этом тысячи других были разобраны и переработаны, поскольку ремонт был признан экономически нецелесообразным.

Ранее УНИАН рассказывал, что на авиабазе Дэвис-Монтан в американском штате Аризона уже десятки лет хранятся тысячи списанных военных самолетов, среди которых около 1000 машин времен Второй мировой и войны во Вьетнаме.

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