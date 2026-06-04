Пенсия все дальше: почему украинцев могут заставить работать до 67 лет

Средняя продолжительность жизни в Украине составляет около 72 лет.

Из-за новых требований к страховому стажу и нехватки молодых работников выход на пенсию для многих украинцев постепенно откладывается, а правительство вновь рассматривает вопрос об официальном повышении пенсионного возраста.

Как пишет издание "На пенсии", из-за нехватки средств в Пенсионном фонде и старения населения одним из самых реальных сценариев называют выход на пенсию в 67 лет.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине, по оценкам демографов, составляет около 67 лет. Это один из самых низких показателей в Европе. Женщины живут значительно дольше – в среднем 76–77 лет.

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В сельской местности разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин еще больше и достигает 12 лет. В целом средняя продолжительность жизни в Украине составляет около 72 лет.

Для сравнения:

в Румынии – около 75 лет;

в Польше – 78 лет;

в Германии – 81 год.

Специалисты связывают высокую смертность среди мужчин с рискованным поведением, работой на опасных производствах и более частым пребыванием за рулем. Ситуацию усугубляют вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и цирроза печени.

Придется ли украинцам работать до конца жизни

По оценкам демографов, украинцы, выходящие на пенсию в 60 лет, в среднем получают пенсионные выплаты около 16,5 лет. Это меньше, чем в большинстве европейских стран. При этом размер пенсий в Украине остается низким. Около 2 млн пенсионеров получают минимальную пенсию в размере 2 600 гривень. Для многих пожилых людей продолжение трудовой деятельности стало необходимостью.

Ситуацию изменила и война. Из-за мобилизации и выезда части населения за границу работодатели столкнулись с острым дефицитом кадров. Если раньше пенсионерам было сложно найти работу, то сегодня их все чаще приглашают на рабочие места.

Отмечается, что сейчас в Украине работают примерно 2,8 миллиона граждан пенсионного возраста, что существенно превышает довоенные показатели. Фактически многие украинцы уже сейчас выходят на пенсию позже, даже без официального повышения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст в Украине – последние новости

Юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона рассказала, что в 2027 году по возрасту женщины смогут уйти на заслуженный отдых в 60 лет, но для этого необходимо иметь не менее 34 лет стажа. Если стажа меньше, то нужно будет дождаться наступления 63-летнего или 65-летнего возраста.

Адвокат, партнер юридической компании RELIANCE Ирина Цыбко объясняла, что, имея от 30 до 45 лет стажа, человек может на общих основаниях выйти на пенсию по возрасту – в 60 или 63 года, в зависимости от точного количества отработанных лет.

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