В 2025 году промышленность обеспечила больше всех налогов в госбюджет, - Громадське

Несмотря на потерю части производственных мощностей из-за войны, украинская промышленность остается одним из ключевых секторов экономики. Она обеспечивает значительную часть валютных поступлений, формирует крупнейшие налоговые платежи в бюджет и остается главным источником инвестиций в стране. Сохранение промышленного потенциала сегодня является не только экономической, но и безопасностной задачей, пишет издание HROMADSKE.

По данным Государственной налоговой службы, в 2025 году перерабатывающая промышленность обеспечила 17,9% всех налоговых поступлений в государственный бюджет, что стало самым высоким показателем среди всех секторов экономики.

Кроме того, промышленность остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику: в прошлом году предприятия отрасли направили на капитальные инвестиции 259,1 млрд грн, или почти 39% от общего объема инвестиций в стране. Более 70% этих средств составляли собственные ресурсы компаний.

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Важен также социальный аспект, отмечает издание: промышленные предприятия создают высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивают стабильные налоговые поступления в местные бюджеты. По данным Госстата, в первом квартале 2026 года средняя заработная плата в металлургии составляла почти 33 тыс. грн, что существенно превышает показатели многих других секторов экономики.

Эксперты отмечают, что сегодня промышленность является не только источником экономического развития, но и важной составляющей национальной безопасности. Именно она обеспечивает валютные поступления, финансирует бюджеты разных уровней, поддерживает занятость населения и формирует ресурсную базу для послевоенного восстановления страны. Сохранение промышленного потенциала Украины все чаще рассматривается как одно из ключевых условий экономической устойчивости государства в условиях войны и будущего восстановления.

До начала полномасштабного вторжения Украина входила в число ведущих производителей стали в мире. Украинская металлопродукция поставлялась на десятки рынков, от Европы до Латинской Америки, а отечественные предприятия активно модернизировали производство и увеличивали выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

После потери мариупольских комбинатов "Азовсталь" и ММК им. Ильича производство стали в стране сократилось почти втрое. Но даже в таких условиях промышленность остается одним из главных драйверов экономики.

Особую роль отрасль играет в формировании экспортных доходов государства. Если традиционно основное внимание привлекает аграрный сектор, то металлургия, машиностроение, производство оборудования и другие промышленные направления обеспечивают значительную часть валютной выручки. Именно экспорт промышленной продукции поддерживает платежный баланс страны, стабильность гривны и финансирование государственных расходов, в частности оборонных.

Война создала для украинских производителей новые вызовы: из-за военных рисков покупатели нередко требуют дополнительных скидок на украинскую продукцию, закладывая риски возможных перебоев с поставками. Несмотря на это, украинские предприятия продолжают выполнять контракты даже в условиях атак на энергетическую инфраструктуру и сложной логистики.

Отдельным вызовом для отрасли стал запуск в Европейском Союзе механизма трансграничной углеродной корректировки CBAM. Новые правила предусматривают дополнительные расходы для экспортеров стали, чугуна, цемента и другой энергоемкой продукции. По оценкам GMK Center, потенциальные потери украинских экспортеров от действия CBAM в 2026–2030 годах могут составить $4,7 млрд, а бюджеты разных уровней рискуют недополучить около $1,3 млрд.

Как известно, за 5 лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд.

По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырьмя металлургическими компаниями составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий и грузового тарифа Укрзализныци бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

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