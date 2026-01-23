Вспыхнул пожар: Силы обороны поразили нефтебазу в глубоком тылу РФ, - Генштаб

Речь идет о нефтебазе "Пензанефтепродукт" и радиолокационной станции "Подлет".

Силы обороны нанесли результативный удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются.

В то же время отмечается, что нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Также, как сообщили в Генштабе, подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе.

Видео дня

"Кроме того, на территориях ВОТ Донецкой области и Белгородской области РФ поражены сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются", - говорится в сообщении.

Удары по агрессору: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

Также было нанесено поражение ряду вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксировано попадание в радиолокационные станции "Противник-ГЭ", "Небо-У" и "Небо-М" в различных населенных пунктах.

Кроме того, были уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ТОТ Донецкой обл.). Там подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

