Российский Белгород частично погрузился в темноту после серии взрывов (видео)

Местные власти заявляют о повреждении объектов энергетики.

В российском Белгороде вечером в субботу, 24 января, прогремела серия взрывов. После этого город частично погрузился в темноту.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что город подвергся "наиболее массированному обстрелу". Представитель страны-агрессора говорит, что удары, вероятно, были нанесены из HIMARS.

Гладков также подтвердил, что в результате атаки были повреждены объекты энергетики.

Военно-политическое руководство Украины заявлений по этому поводу не делало.

Между тем в соцсетях пишут, что жители Белгорода насчитали не менее 50 взрывов. Также в сети публикуют соответствующие видео:

Атаки по РФ и оккупированным территориям

На днях Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ. Там вспыхнул пожар.

Кроме того, Генштаб подтвердил поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, в районе н.п. Фрунзе.

Ранее также был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае государства-оккупанта. В результате атаки были повреждены технологические трубопроводы на причалах. Также поврежден ряд резервуаров с вакуумным газойлем и резервуары с мазутом.

