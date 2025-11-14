Во время ночного удара по РФ применялось украинское вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БпЛА различных типов.

Подразделения Сил обороны Украины с применением ракет "Нептун" в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае (РФ) и другие военные объекты России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется", - сказано в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что терминал "Шесхарис" один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, которые ведут боевые действия в Украине.

В Генштабе сообщили, что также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. "Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии", - отмечается в сообщении

По данным Генштаба, нанесен удар по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. При этом зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта.

В Генштабе отмечают, что применялось украинское вооружение, в частности ракеты "Нептун" и ударные БпЛА различных типов.

Удар по порту "Новороссийск"

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября Силы обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ). Это второй по величине центр экспорта нефти в России и важный логистический узел для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале сильный пожар.

После атаки порт прекратил экспорт нефти. А нефтетранспортный монополист РФ "Транснефть" прекратил поставлять нефть в портовые терминалы.

