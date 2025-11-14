В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки.

Сегодня ночью спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).

Как сообщили УНИАН источники в СБУ, этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

По словам собеседника, в результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Видео дня

Также, отмечается, в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет РФ. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал - это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", - сообщил информированный источник в СБУ.

Поражение российских войск

Как сообщал УНИАН, подразделениями Сил специальных операций (ССО) уничтожено место накопления личного состава 51 армии РФ в населенном пункте Уют в Донецкой области.

В момент применения дронов в здании сосредотачивался вражеский контингент 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр. Противник накапливал силы под прикрытием погодных условий.

Перед группировками 51 армии РФ стоит задача окружения с севера Покровско-Мирноградской агломерации. Несмотря на неблагоприятные погодные условия дроны ССО успешно достигли цели.

