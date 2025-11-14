Reuters отмечает, что дальнейшая эскалация приведет к сокращению поставок нефти и нефтепродуктов из России.

Цены на нефть утром в пятницу выросли из-за опасений трейдеров относительно поставок "черного золота" после удара украинских беспилотников по порту Новороссийск, через который осуществляется экспорт нефти, сообщает Reuters.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 10:55 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 66 центов, до 63,67 доллара за баррель. Американская нефть марки ԜТІ прибавила 64 цента и торгуется по 59,33 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что новая атака украинских дронов на нефтеэкспортный порт Новороссийск вызвала беспокойство относительно поставок нефти на мировой рынок.

"Украинские атаки дронов на порт Новороссийск вызвали новые опасения относительно перебоев в поставках нефти, поскольку этот порт является вторым по величине центром экспорта нефти в России и это произошло вслед за другой крупной атакой на Туапсе всего две недели назад", - отметила старший аналитик нефтяного рынка Sparta Commodities Джун Го.

Издание пишет, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, и добавляет, что в случае дальнейшей эскалации "произойдет сокращение поставок нефти и нефтепродуктов из России".

В то же время рост стоимости "черного золота" сдерживает увеличение запасов нефти в США, которые являются крупнейшим потребителем сырья в мире. По данным Администрации энергетической информации США, на прошлой неделе они выросли на 6,4 миллиона баррелей.

Инвесторы также следят за влиянием западных санкций на поставки российской нефти. Reuters напоминает, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Санкции запрещают операции с российскими компаниями после 21 ноября.

По данным банка JPMorgan, на танкерах хранятся миллионы баррелей отгруженной на экспорт российской нефти, поскольку разгрузка замедляется из-за санкций. Отмечается, что после 21 ноября, когда заканчивается срок приема нефти, поставляемой санкционированными компаниями, разгрузка грузов может еще больше осложниться.

Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали один из ключевых российских нефтеэкспортных портов Новороссийск. По данным местного оперштаба, в результате атаки повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговые сооружения.

На днях в городе Волгореченск Костромской области РФ был нанесен удар по Костромской ГРЭС - одной из самых мощных электростанций России.

В начале ноября украинские беспилотники устроили "хлопок" на нефтетерминале в городе Туапсе Краснодарского края. В результате удара поражен танкер и инфраструктура порта.

