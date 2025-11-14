По данным Reuters, российский нефтетранспортный монополист "Транснефть" прекратил поставки нефти в порт.

Российский черноморский порт Новороссийск в пятницу прекратил экспорт нефти после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылками на информированные источники.

В то же время российский нефтетранспортный монополист "Транснефть" остановил поставки нефти в Новороссийск.

Журналисты отмечают, что "Транснефть" отказалась комментировать информацию о прекращении поставок нефти в порт.

Как пишет Reuters, по данным отраслевых источников, в октябре через Новороссийск было перевезено 3,22 млн тонн нефти, или 761 тыс. баррелей в день. За первые 10 месяцев 2025 года этот показатель составил 24,716 млн тонн.

Издание отмечает, что в октябре через Новороссийск было экспортировано всего 1,794 млн тонн нефтепродуктов, а с января по октябрь этот показатель составил 16,783 млн тонн.

Отмечается, что поражение Новороссийска стало одним из крупнейших за последние месяцы ударов по российской нефтеэкспортной инфраструктуре.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью украинские воины успешно применили "Длинные Нептуны" по определенным целям на российской территории.

Атаки на энергетическую инфраструктуру РФ

Украина активизировала удары по российской энергетической и нефтеэкспортной инфраструктуре. Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 ноября украинские беспилотники атаковали один из ключевых российских нефтеэкспортных портов Новороссийск. По данным местного оперативного штаба, в результате атаки повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговые сооружения.

В начале ноября украинские беспилотники посетили со взрывным визитом нефтетерминал в городе Туапсе Краснодарского края. В результате удара поражен танкер и инфраструктура порта.

Не оставляют без внимания Силы обороны Украины и вражескую энергетическую инфраструктуру. В частности, на днях в городе Волгореченск Костромской области РФ был нанесен удар по Костромской ГРЭС - одной из самых мощных электростанций России.

