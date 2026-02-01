Силы обороны ударили по ремонтной базе, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам РФ

В частности, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам россиян в Донецкой и Запорожской областях. Также поражены российские возможности в Курской и Брянской областях. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, поражение осуществлено в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора.

"В ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в районе населенного пункта Розовка оккупированной части Запорожской области поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

Видео дня

Кроме того, в Донецкой области, в районе города Мирноград, нанесено поражение пункту управления БПЛА врага, командно-наблюдательному пункту роты, а также сосредоточению живой силы противника.

Вместе с тем, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БПЛА противника в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.

Еще зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Как уточняют в Генштабе, потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.

Удары по российским объектам - важные новости

Как сообщал УНИАН, 27 января украинские защитники поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в оккупированном Крыму. Этот комплекс имеет высокую проходимость, повышенную огневую мощь, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты и т.д.

26 января стало известно, что Силы обороны Украины поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко", который расположен в Славянске-на-Кубани, Краснодарского края РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: