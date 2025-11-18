В частности враг имел успехи неподалеку Добропольского выступления.

Российские оккупанты имели продвижение неподалеку от нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности сообщается о втором подряд продвижении РФ в районе Ямполя в Донецкой области, недалеко от Лимана. Если 17 ноября DeepState сообщали об успехах РФ севернее города, то уже 18 ноября стало известно об их продвижении южнее населенного пункта.

Кроме того, увеличилась серая зона к западу от Ямполя.

Также, по данным аналитиков, РФ имела успехи в районе Новоэкономичного и Миролюбовки, которые расположены к востоку от Мирнограда.

Российские захватчики продвинулись и в районе так называемого Добропольского выступления - возле населенных пунктов Владимировка и Софиевка.

Война в Украине - сводка Генштаба

Тем временем в Генштабе сообщили, что с начала суток, 18 ноября, между российскими оккупантами и Силами обороны произошло 79 боевых столкновений. В частности, на Лиманском направлении армия РФ пять раз атаковала позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Коровий Яр, Ставки, Дробышево и Лиман. По состоянию на 16:00 два боевых столкновения до сих пор продолжались.

В то же время больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении - там РФ 30 раз пыталась атаковать украинские позиции в районе населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Сообщается, что Силы обороны отбили 25 атак противника. Бои продолжались в пяти локациях.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о том, что РФ продолжает давить в районе Лимана Донецкой области. Там отметили, что хоть Силам обороны и удалось относительно стабилизировать ситуацию в этом регионе, преимущество противника в количестве и постоянное давление могут изменить ситуацию в любой момент.

Сообщалось и о неблагоприятной ситуации в районе Ямполя. Отмечалось, что там враг пытается заходить в населенный пункт. Для этого противник пользуется в частности ухудшением погодных условий.

