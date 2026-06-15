Дроны и осторожный возврат танков: BI о новом этапе войны, в котором лидирует Украина

Украина затрудняет России переброску военных грузов туда, где они больше всего необходимы.

Беспилотники средней дальности и новое тактическое планирование дают Украине импульс в войне, которого давно не было. Об этом идет речь в статье Business Insider, в которой рассказывается о новом этапе российско-украинской войны.

Ситуация на поле боя в последние несколько месяцев кардинально изменилась. В частности, впервые с 2023 года Украина начала отвоевывать больше территорий, чем России удается захватить. Чтобы замедлить российское продвижение, Украина начала наносить удары по целям, которые в России считали безопасными. Речь идет об ударах по складам, системам ПВО и логистике в оперативном тылу.

"Цель состоит в том, чтобы изолировать части поля боя, затруднив России переброску войск и грузов туда, где они необходимы", - говорится в статье.

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Аналитики говорят, что украинское планирование операций изменилось. Это позволяет не просто реагировать на российские атаки, а реализовывать стратегические операции. Это также "вызов" войне на истощение, которую пыталась навязать РФ.

Немаловажно, что в условиях насыщения поля боя беспилотниками, Украине удается вводить в строй небольшие бронетанковые формирования, способные к "динамичному продвижению и ведению боевых действий". Крупные маневры все еще невозможны, но Украина "создает условия для потенциального прорыва", процитировали журналисты аналитиков ISW.

Это также результат влияния беспилотников среднего радиуса действия (от 20 до 300 км) на поле боя. Они достаточно мощные, в отличие от FPV-дронов, и не такие дорогие, как дальнобойные дроны. "Поражение этих тыловых целей средней дальности создает новые проблемы для российских военных в логистическом плане, поскольку теперь им требуется гораздо больше времени для доставки вооружений на передовую", - пишут авторы. То, что это стало фактором текущего успеха, подтвердило и Минобороны Великобритании.

При этом аналитики спрогнозировали, что российская армия будет активно искать противодействие. Но это займет время, и поэтому в ближайшие недели и месяцы ударов по логистике будет больше.

Тарас Березовец, начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны Украины, сказал журналистам, что нанесения ударов средней дальности в больших количествах "изменит линию фронта". К тому же теперь у Украины есть системы, позволяющие воспользоваться этим преимуществом.

Речь идет о том, что по сравнению с первыми годами войны Украина улучшила ориентирование подразделений на поле боя и планирование действий, что позволяет "быстро выявлять приоритетные цели и оказывать большее влияние на ход боевых действий в целом". Решающее значение в этом сыграла новая украинская система управления боевыми действиями "Дельта". Она объединяет разведывательные данные, информацию со спутников, данные от боевых подразделений и беспилотников, обеспечивая полную картину боевых действий для целеуказания и координации действий.

Удары по логистике россиян - больше оценок

Напомним, что по оценкам экспертов, Силы обороны заблокировали логистику оккупантов по направлению к временно оккупированному Крыму. Это вызывает проблемы как для военного, так и для гражданского российского контингента. При этом украинские удары оказывают давление не только на центральную трассу, которая соединяет города на территории оккупированного Юга с Крымом, но и на второстепенные дороги.

При этом, чтобы достигнуть стратегического эффекта Силам обороны не нужно уничтожать все группировки РФ в Крыму. Достаточно будет сделать пребывание оккупантов там проблематичным, считает капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

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