Россияне теряют контроль над логистикой: майор ВСУ раскрыл выгоды для Украины

Среди прочего эти удары уже помогают Силам обороны на передовой, отметил Ткачук.

Силы обороны заблокировали логистику к временно оккупированному Крыму. Об этом сказал Андрей Ткачук, майор ВСУ, в эфире Radio NV.

"Возникают существенные проблемы – как для военного контингента, так и для гражданского. Ключевым для нас является наша способность, успехи в блокировании военной логистики. Потому что забавно смотреть на очереди за бензином, как мы выжимаем максимум из наших ударов по НПЗ и добавляем логистические блокады", – сказал Ткачук.

Он также отреагировал на информацию движения "Атеш" о том, что командование Черноморского флота РФ готовится к эвакуации из Крыма. По его словам, это вряд ли произойдет, поскольку такие действия станут огромным имиджевым ударом для Кремля.

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"Они найдут баланс и придумают, как решать эту проблему. К сожалению, такого переезда не произойдет", – прогнозирует Ткачук.

Комментируя удары по логистике оккупантов, он отметил, что Силы обороны давят не только на так называемую трассу "Новороссия", но и на другие дороги, которые являются важными логистическими цепочками для РФ. По словам военного, такие действия уже помогают украинским подразделениям осуществлять контрмеры.

"Военная наука говорит очень простые вещи. Для того, чтобы проводить успешные контрмеры, нужно достичь нескольких элементов в подготовке наступательных операций. Это вопрос стабилизации линии боевого столкновения, произошедшего на определенных участках фронта. Это отрезание резервов и логистики. Вот именно то, что мы видим. И третья составляющая – накопление преимущества на том участке, где планируются контрдействия. Преимущества не только в личном составе. Современная война показывает, что можно получить преимущество в дроновой составляющей", – сказал Ткачук.

По его словам, Украина использует логистическую блокаду Крыма для того, чтобы в дальнейшем реализовать это преимущество по крайней мере на тактическом уровне.

"Те успехи, которые есть на Александрийском направлении, на некоторых других участках, являются следствием такого комплекса операций и действий, которые происходят в рамках логистической блокады Крымского полуострова", – отметил Ткачук.

Проблемы с логистикой в РФ

Ранее журналисты Associated Press сообщали, что на фоне логистической блокады в Крыму начался самый серьезный кризис со времен оккупации полуострова россиянами. Издание отмечало, что Украина сочетает дальнобойные удары и атаки по логистике, которые усиливают друг друга.

В то же время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на фоне ударов Сил обороны россияне начали менять логистические маршруты и схемы снабжения своих подразделений. Сообщается, что пока полностью перебить вражескую логистику на юге украинским защитникам не удается.

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