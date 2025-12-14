За время полномасштабного вторжения в пределах исключительной морской экономической зоны Украины Россия повредила более 130 судов.

Российский дрон-камикадзе совершил прицельную атаку на турецкое судно VIVA, которое направлялось в Египет с грузом украинского подсолнечного масла - беспилотник попал непосредственно в рубку судна. Об этом LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, всего за двое суток это уже четвертое судно, принадлежащее турецким компаниям и получившее повреждения в результате действий России. Плетенчук обратил внимание, что предыдущие три судна были атакованы в портах, тогда как VIVA пострадало в открытом море.

"Его целенаправленно атаковал дрон-камикадзе. Судно в море, несмотря на свои размеры, - это небольшая динамическая цель и чтобы в него попасть, надо постараться", - пояснил спикер.

Он подчеркнул, что беспилотник ударил именно по рубке - месту, где находится экипаж и осуществляется управление судном. То есть речь идет о целенаправленной атаке по месту, где находятся люди.

"Дрон-камикадзе ударил в рубку. Не просто куда-то, а именно в мостик, туда, где находится персонал, который управляет судном", - подчеркнул военный.

Он также отметил, что атаки на гражданские суда в открытом море не является новой тактикой России. За время полномасштабного вторжения в пределах исключительной морской экономической зоны Украины россияне повредили более 130 судов.

"Поэтому говорить о том, что это что-то принципиально новое со стороны России, не приходится", - подытожил спикер ВМС ВСУ.

Российские атаки по гражданским судам

Как писал УНИАН, 13 ноября в Черном море российский дрон нанес удар по турецкому судну VIVA, которое направлялось по "зерновому коридору" в Египет с грузом подсолнечного масла. Удар был нанесен в исключительной морской экономической зоне Украины, но вне пределов действия украинской ПВО. На борту находились 11 граждан Турции - экипаж судна. Моряки не пострадали.

Накануне, 12 декабря, РФ нанесла удар по двум портам - "Черноморск" и Одесскому порту. В Одесском порту ранения получил работник частной компании, поврежден контейнерный перегружатель, в "Черноморске" был атакован паром под флагом Турции, на борту судна возник пожар. Уже через несколько часов агрессор снова атаковал Одесский регион, в частности повреждения получил объект портовой инфраструктуры - это была вторая атака по этому объекту за один день.

