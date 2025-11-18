Именно Турции принадлежит львиная доля кораблей, осуществляющих доставки грузов по морскому коридору.

Российские войска, скорее всего, специально поразили турецкий танкер в Измаиле 17 ноября. Именно суда турецких владельцев обеспечивают 40% перевозок по украинскому морскому коридору.

Такое мнение высказал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в материале для сайта УНИАН.

"Наша гипотеза заключается в том, что в Москве решили в присущем ей стиле "передать привет" Турции – что не надо ходить в украинские порты, потому что это поддерживает бюджет Украины, а именно ту его часть, которая идет на финансирование войны с РФ", – объясняет Клименко.

Эксперт указывает на то, что при планировании атаки на Измаильский порт в РФ не могли не знать, что там находится турецкий танкер-газовоз, то есть судно с повышенным уровнем опасности.

В подтверждение своей гипотезы, Клименко показывает уровень детализации спутниковых снимков местности, по которой был нанесен удар оккупационными войсками РФ.

"Добавим, что в отличие от портов Большой Одессы, в которых после серии воздушных атак 2023 года выключены передатчики сигналов AIS морских судов, в дунайских портах такой практики не наблюдается", – уточняет специалист.

Согласно статистике Института, за 10 месяцев текущего года в украинские морские порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) прибыло 2103 торговых судна, в среднем – 210 судов/рейсов в месяц.

В октябре этот показатель увеличился до рекордной с начала года отметки в 266 судов. Причем 40% из всех судов принадлежат именно турецким компаниям. Греческие судовладельцы имеют долю до 20%. Еще 40% приходится на суда из двух десятков других стран.

"На фоне постоянных атак по портам Большой Одессы усиливаются атаки на Дунайские порты Украины. Какая цель? Чтобы они не могли подстраховать порты Одессы в каких-то случаях", – резюмирует Клименко.

Удары РФ по украинским портам

Вчера, 17 ноября, в результате атаки российского БПЛА в порту Измаила загорелось турецкое судно со сжиженным газом. Танкер под названием ORINDA находился под турецким флагом, на борту находилось 16 членов экипажа, которых оперативно эвакуировали.

Напомним, что в прошлом российские оккупанты так же усиливали обстрелы портов Большой Одессы во время активизации морского коридора на фоне завершения сбора урожая. Тогда ракетные атаки участились в конце октября, поскольку сезон жатвы завершился раньше. При этом турецкие судовладельцы в 2024 году от "прилетов" не страдали.

