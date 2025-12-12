Было предупреждение о развед-дронах, "Шахедах" и баллистике.

Российская оккупационная армия днем 12 декабря нанесла по Одессе очередной удар, очевидцы сообщают, что пылает гражданское судно.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 15.20. Мониторинговые каналы сообщили, что зафиксирован вражеский развед-дрон, "Шахеды" и есть угроза баллистики. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что угроза существует для Болградского, Одесского, Белгород-Днестровского, Раздельнянского, Измаильского и Подольского районов Одесской области.

Через некоторое время в Одессе и пригороде были слышны два мощных взрыва.

Видео дня

Местные Telegram-каналы сообщили, что после прилетов в пригороде пылает гражданское грузовое судно. На фото, которые появились в сети, можно увидеть, как горит судно, вероятно, сухогруз. По данным Общественного, пожар на судне вспыхнул именно во время воздушной тревоги.

Атака по Одессе - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 12 декабря российская армия массированно атаковала ударными дронами Одессу - из-за попадания пострадала гражданская инфраструктура, в ряде населенных пунктов, в том числе - части Одессы - отсутствует вода и свет. Целью врага была энергетическая инфраструктура, которая из-за попадания подверглась разрушениям и вспыхнула. Кроме энергетического объекта повреждены складские помещения, здание автогаража. В компании "Инфоксводоканал" объяснили, что есть перебои в водоснабжении части Пересыпского района Одессы и Одесского района в связи с отсутствием электроэнергии. Позже начались аналогичные проблемы в других двух районах областного центра. Трамваи и троллейбусы курсируют по сокращенным маршрутам, некоторые вообще не курсируют.

Вас также могут заинтересовать новости: