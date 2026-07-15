Разогнав российские корабли на Азовском море, Силы беспилотных систем начали отгонять их в Черном. В ночь на 15 июля поражены очередные танкеры, к ним добавились газовозы и буксир.

В отличие от Военно-морских сил Украины, задача Сил беспилотных систем не топить суда, а внятно им разъяснить: работа в оккупированной украинской акватории, соучастие в грабеже украинских территорий и снабжение российской оккупационной группировки – это неприемлемо.

Кстати, россияне должны благодарить Силы бесплотных систем за такую работу.

Статистика агрорынка РФ указывает, что в июле показатели российского экспорта зерна через Азов уменьшатся примерно на четверть. Причина – сравнительно более поздняя посевная и воздействие украинских БПЛА на морской трафик.

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Вследствие чего уже речь идет, с одной стороны, о перенаправлении потока зерна через глубоководные порты Черного моря (но они ж не резиновые). С другой стороны - о затаривании региональных элеваторов и "профиците предложения", как это описывают россияне.

То есть, в результате уже падает закупочная цена. Поэтому цены на еду для дорогих россиян вырастут меньше, чем могли бы. Будет ли ее за что покупать – это уже другой вопрос.

Что должны делать дорогие россияне в Крыму – так это быстро соображать и правильно расшифровывать сигнал.

Если более двадцати дронов свободно блуждает к югу от моста через Керченский пролив, а ранее десятки блуждали по обе стороны пролива и к северу от него, то работоспособность моста – вопрос времени. Дается возможность спокойно уехать. Уезжайте.

Что же Россия пытается противопоставить этому? Россияне атаковали АЗС на севере Житомирской области (это не считая ударов по АЗС в прифронтовых регионах)... Более того, забросали КАБами Изюм и Оскол в Харьковской области, также били дронами. Есть раненые. Шесть КАБов бросили на Сумы, в том числе одна бомба упала возле медучреждений. Россия убила троих человек, семнадцать ранила. Утренняя атака на Одессу: россияне убили троих человек, еще шесть пострадали…

Тактика неизбирательных ударов по украинским городам – это норма для российской армии. От более масштабного террора их останавливает лишь дефицит ракет и наличие у Украины средств ПВО, которые не позволяют российской авиации залетать в тыл для ковровых бомбардировок. Поэтому лучшая гуманитарная помощь сейчас – это правильные ракеты для авиации и больше пусковых для "Патриотов". Ну, и наращивание производства дальнобойных средств, которые позволят разобрать российские аэродромы, откуда работает российская тактическая авиация.

Алексей Копытько, военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины