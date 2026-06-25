РФ может задействовать ретрансляторы в Беларуси во время следующей атаки, – эксперт

Если это произойдет, Украине придется уничтожить ретрансляторы без дополнительного предупреждения.

То, что украинская радиоразведка сейчас не фиксирует активных ретрансляторов на территории Беларуси, не означает, что РФ их демонтировала. Она могла их просто отключить. Об этом в эфире Radio NV рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор.

"Нужно быть постоянно готовым к их уничтожению. Атаку, скорее всего, на выходные россияне уже подготовили. Прошлые выходные они пропустили, следовательно, атака будет усиленной. Там где-то в районе 770 ракет плюс-минус 10–20, возможно, в зависимости от возможностей россиян", – сказал эксперт.

Он добавил, что РФ может деактивировать эти ретрансляторы в тот период, когда они не наносят ударов. А во время ударов по Украине они их снова активируют. И если это произойдет, то Украина, по словам эксперта, должна сразу уничтожать их без дополнительных предупреждений.

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"Дроны под оперативным управлением могут через эти ретрансляторы наносить удары на глубину до 150 км. Это означает практически полный контроль над несколькими нашими северными областями: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской. А именно здесь пролегает основной логистический маршрут Киев-Чоп", – добавил эксперт.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее о том, что ретрансляторы на территории Беларуси прекратили свою работу, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что пока неизвестно, полностью ли Беларусь их демонтировала. Однако на данный момент они не работают.

Ранее Зеленский поставил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко ультиматум – он должен был в течение недели убрать ретрансляторы, которые помогали РФ наводить на Украину "Шахеды". В случае бездействия Минска это сделали бы Силы обороны, заявлял президент Украины.

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