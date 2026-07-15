Украина добивается запрета российского мультсериала 'Маша и Медведь' на Netflix

Ранее стало известно, что платформа приобрела права на новые сезоны мультсериала.

Совет национальной безопасности и обороны Украины добивается запрета показа пропагандистского российского мультфильма "Маша и Медведь" на платформе Netflix. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко во время презентации аналитического отчета по российским информационным угрозам, передает корреспондент УНИАН.

"Мы не угрожали Netflix. Мы действуем исключительно в рамках юридического поля", - заявил он.

По его словам, еще осенью 2025 года в ЦПД детально проанализировали соответствующий продукт и выявили запрещенную символику и базовые нарративы российской пропаганды. На данный момент аналитику обновили.

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"Она есть и в СНБО, и в СБУ. И для принятия соответствующих юридических решений, насколько я знаю, все готово. Со временем, я думаю, вы все увидите относительно этого. После того, как будут совершены определенные юридические мероприятия, можно будет говорить с Netflix и YouTube, непосредственно ссылаясь на законодательство, чтобы этот продукт был ограничен как минимум в Украине", - рассказал Коваленко.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Netflix приобрел права на новые сезоны мультсериала с российской пропагандой "Маша и Медведь". Примечательно, что география трансляции этого продукта охватывает рынки США, Канады, стран Европы, Азиатского региона и Латинской Америки.

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