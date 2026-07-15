Страна, куда почти не приезжают туристы, удивила невиданной экзотикой

В отличие от других пустынных стран, туристы обходят Мавританию стороной, и зря.

Государство Мавритания, около 90% территории которого занимает пустыня Сахара, остается одним из наименее посещаемых государств мира. Как пишет BBC, ежегодно сюда приезжают менее 10 тысяч иностранных путешественников, но страна заслуживает гораздо большего внимания.

Автор публикации признает, что Мавритания имеет крайне слаборазвитую туристическую инфраструктуру, а в мире распространены представления об опасности, хотя уровень угрозы в стране ниже, чем в некоторых европейских государствах.

Автор материала рассказывает о трехнедельном самостоятельном путешествии по Мавритании на общественном транспорте и внедорожниках. По его словам, маршрут начался в портовом городе Нуадибу, который является главным рыболовецким центром страны. Благодаря холодному Канарскому течению местные воды богаты рыбой и осьминогами, а в гавани одновременно собираются тысячи традиционных лодок-пирог. Издание отмечает, что их скопление настолько велико, что его можно увидеть даже из космоса.

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Следующей остановкой стала столица Нуакшот, где проживает примерно треть пятимиллионного населения страны. После семичасовой поездки на автобусе путешественника бесплатно подвез местный житель, которому было просто интересно пообщаться с иностранцем.

По словам автора, современные правительственные здания в столице расположены не так далеко от улиц, покрытых песком. Из-за этого город производит впечатление большого поселения, буквально выросшего посреди Сахары.

Недалеко от столицы расположен рынок Бейла – второй по величине рынок верблюдов в Африке. Издание напоминает, что в Мавритании насчитывается около двух миллионов этих животных, которые и сегодня остаются важной частью местного хозяйства и даже используются военными для патрулирования отдаленных районов.

Путешествие в восточную часть страны проходило по автодороге Route de l'Espoir ("Дорога надежды"), которая с 1970-х годов постепенно соединила столицу с отдаленными регионами. Дорога до города Нема занимает более суток, а ночь во время автобусной поездки пассажиры провели прямо в пустыне под открытым небом.

Из Немы автор отправился в древний город Уалата, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам мэра города Сидати Диеха, после ухудшения ситуации с безопасностью на границе с Мали туристический поток практически исчез, и сейчас сюда приезжают менее 30 иностранцев в год. Издание отмечает, что город известен своей архитектурой из красной глины и древними рукописями, которые местные семьи веками хранили в своих домах.

Еще одним ключевым пунктом маршрута стал город Шингетти – один из важнейших исторических центров транссахарской торговли и исламской науки. Основанный в VIII веке, он сейчас постепенно поглощается песчаными дюнами. Заброшенные дома, уже наполовину засыпанные дюнами, производят постапокалиптическое впечатление.

В Шингетти также сохранились исторические библиотеки с рукописями по астрономии, медицине, геометрии, поэзии и исламскому праву.

Завершил своё путешествие автор в оазисе Терджит недалеко от города Атар. Как отмечает издание, зеленые оазисы среди бескрайних песков стали символом стойкости жизни в Сахаре, а сама Мавритания до сих пор хранит уникальное историческое и культурное наследие, почти неизвестное массовому туризму.

"В эпоху, когда становится всё легче исследовать самые отдалённые уголки мира – от самых высоких гор до самых отдалённых островов – всё ещё существуют целые страны, которые мало кто из путешественников видит. Одним из таких мест является Мавритания", – заключает автор публикации.

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