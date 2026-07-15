Фермер поделилась секретом, как быстро дозреть авокадо

Этот метод позволяет сократить время созревания на несколько дней.

Обычно на созревание авокадо уходит около недели. К сожалению, не всегда есть время или терпение, чтобы дождаться, когда же фрукт станет мягким.

Издание Simply recipes выяснило у фермера Рэйчел Лаенен, которая выращивает авокадо, как срочно сделать авокадо спелым.

Для этого понадобятся бананы и коричневый бумажный пакет.

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"Бананы выделяют этилен – газообразный растительный гормон, содержащийся во фруктах и стимулирующий созревание. Если положить авокадо рядом с бананом, оно получит больше этого естественного агента созревания, благодаря чему и созреет быстрее", - объясняет Лаенен.

Однако не стоит рассчитывать, что вы сможете съесть авокадо в тот же день, когда положите его рядом с гроздью бананов. По ее словам, этот прием сокращает время созревания на пару дней, но не заставит авокадо волшебным образом созреть за пару часов.

Возможно, вы слышали, что если положить авокадо в коричневый бумажный пакет, то они созреют быстрее. Лаенен подтверждает, что этот метод работает, но лучше всего поместить в бумажный пакет одновременно и авокадо, и бананы.

"Когда фрукты находятся вместе в бумажном пакете, газ удерживается внутри и концентрируется вокруг авокадо", – говорит она.

Кроме того, температура внутри пакета немного выше, что дополнительно способствует созреванию. По словам Лаенен, этот метод позволяет сократить время созревания примерно на 36 часов.

Сезонность также влияет на скорость созревания авокадо. В начале сезона авокадо созревают дольше после сбора.

"В начале года плодам может потребоваться от 10 дней до двух недель, чтобы созреть, но ближе к концу сезона плоды могут созреть уже через пять дней после сбора с дерева", – объясняет Лаенен.

При этом она уточнила, что авокадо не созревают, пока находятся на дереве, что позволяет фермерам отправлять незрелые авокадо по всему миру.

Ранее УНИАН писал, как хранить половинку авокадо, чтобы она не потемнела.

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