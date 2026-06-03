'Тушите Питер': Мадяр показал надпись на дроне, который 'разнес' нефтяной терминал РФ

Удар по Петербургскому нефтяному терминалу стал уже двадцатой успешной атакой на подобные объекты в России за последний месяц.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди обнародовал фото одного из украинских дронов, который участвовал в атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

В своем Telegram командующий СБС назвал атаку на российский объект "юбилейной нефтеналивной". На беспилотнике была надпись: "Берите ведра и тушите Питер".

"Юбилейная нефтеналивная станция, успешно прикурена свободолюбивой украинской птицей", – написал Бровди.

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По его словам, удар по терминалу в Санкт-Петербурге стал уже 20-й успешной атакой на подобные объекты на территории России за последние 33 суток – в период с 1 мая по 3 июня.

Мадяр также иронично упомянул высказывание российского диктатора Владимира Путина о "ленинградской улице", которая якобы научила его "биться первым".

"Места сакрального происхождения диктатора, где "ленинградская улица" 60 лет назад научила Вову бить первым", – написал командующий СБС.

Комментируя агрессию России в Сирии, Путин когда-то говорил: "Ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить нужно первым".

Удар в 1100 километрах от Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 3 июня Силы обороны нанесли удар по ряду российских объектов в Санкт-Петербурге и Тамбовской области.

Одной из целей стал Петербургский нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 километрах от украинской границы. В Силах специальных операций сообщили, что это один из крупнейших нефтяных терминалов на Балтийском море, который имеет 31 резервуар общим объемом более 324 тысяч кубометров.

Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников в день открытия Петербургского международного экономического форума, где должен выступить российский диктатор Путин. Российские СМИ и местные власти сообщали о пожарах на объектах инфраструктуры, в частности в районе порта и нефтяного терминала.

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