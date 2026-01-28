В небе - 'Матрица': Соболев объяснил, почему война дронов против дронов будет преобладать

По его словам, война стала намного быстрее, масштабнее и разнообразнее.

Сейчас в небе - фильм "Матрица", война дронов против дронов скоро превзойдет войну дронов против пехоты, бронетехники и артиллерии.

Об этом в интервью "Главкому" сказал Егор Соболев, командир отряда беспилотных систем 12-го отдельного центра специального назначения.

Он отметил, что для борьбы с ударными беспилотниками уже созданы и набирают новых пилотов специализированные подразделения, которые имеют десятки экипажей, расставленных в нужных местах так, чтобы выстроить "сетку", в которую будут попадать "Шахеды".

Соболев подчеркнул, что Силы обороны выстраивают свои оборонительные порядки, но враг увеличивает количество атак и численность задействованных дронов.

"Забор" из дронов-перехватчиков

На вопрос о том, как в идеале должен выглядеть "забор" из дронов-перехватчиков, который планируют выстроить недалеко от границы, военный отметил, что нужно создать систему раннего обнаружения "Шахедов" с помощью различных сенсоров.

Эта информация должна как можно быстрее обрабатываться и передаваться подразделениям, которые стоят несколькими эшелонами, чтобы отражать воздушные атаки. Кроме того, добавил он, оружие для борьбы с ударными БПЛА должно постоянно совершенствоваться.

Соболев также подчеркнул, что война дронов повлияла не только на технологичность, но и изменила общий характер боевых действий. Ведь сейчас "любое твое действие имеет противодействие врага сразу, война стала намного быстрее, масштабнее, разнообразнее".

Кроме того, на вопрос, почему "забор" из дронов-перехватчиков не был построен раньше, он отметил, что раньше "Шахеды" не летали по тысяче штук за раз. По словам военного, в Воздушных силах не один месяц идут процессы перестройки и попытки адаптироваться к новым вызовам.

"Для традиционных родов войск эта революция - одна из крупнейших в истории. Люди совершенствовались, чтобы стрелять большими ракетами по большим ракетам или самолетам, которые были очень быстрыми, но единичными и только нескольких типов. Сейчас же в небе - реально фильм "Матрица": вспомните, сколько там всевозможных роботов летало, ползало, бегало. Сейчас таким становится поле боя и небо боя", - подчеркнул Соболев.

Работа дронов в будущем

Он отметил, что вместе с побратимами они прогнозируют, что война дронов против дронов скоро превзойдет войну дронов против пехоты, бронетехники и артиллерии.

"Бронетехника уже сегодня довольно редкий "гость" на поле боя, дроны ее мгновенно сжигают", - добавил командир.

Соболев также высказал мнение, что в войнах недалекого будущего человек не будет управлять беспилотником - "лучшим пилотом будет программное обеспечение". В то же время человек будет создателем и оператором этого программного обеспечения. "Собственно говоря, многие составляющие этого процесса уже реализованы, вопрос - когда именно они сложатся в единое целое", - сказал он.

Война в Украине: новости

Как сообщалось, украинская операция "Паутина", в ходе которой было уничтожено значительное количество российских бомбардировщиков, заставила США пересмотреть защиту собственных оборонных объектов от атак дронов.

В частности, внимание привлекли авиабазы с F-35 и оборонные заводы, оказавшиеся уязвимыми из-за бюрократических пробелов. Ряд объектов, включая тренировочные базы, не внесены в перечень, требующий обязательной защиты от беспилотников.

