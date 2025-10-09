Украина должна найти метод противодействия российским зенитным дронам.

Российские оккупанты переняли украинский опыт перехвата дальнобойных беспилотников с помощью зенитных дронов. Поскольку враг масштабирует этот метод, Украина должна найти ему противодействие, пишет Defense Express.

Аналитики отмечают, что появление у россиян собственных зенитных дронов было лишь делом времени, поскольку копирование успешного опыта врага является обычным делом для войны.

Отмечается, что россияне перехватывают дальнобойные дроны FP-1, "Лютый" и Е-300, выпуская сразу несколько дронов-перехватчиков: одни вдогонку, другие - навстречу цели.

Видео дня

"Это ставит вопрос о том, как противодействовать расширению вражеских средств ПВО. Все-таки удары на большую дальность стали одним из критических элементов для поражения российской энергетической инфраструктуры и ОПК", - пишет Defense Express.

Очевидным вариантом кажется увеличение высоты полета украинских дальнобойных дронов, но это будет означать, что они станут более заметными для российских средств обнаружения. А это в свою очередь может даже упростить их сбитие.

Сами россияне на своих "Шахедах" начали устанавливать датчики для обнаружения дронов-перехватчиков и уклонения от них. Однако это может увеличить стоимость беспилотников, для которых низкая цена является ключевым преимуществом перед ракетами.

"Большое преимущество "дипстрайк"-беспилотников в том, что они летят на низкой высоте именно для усложнения обнаружения традиционными средствами вражеского ПВО. В то же время невысокая стоимость позволяет обеспечить массовость, которая перегружает средства противодействия. Поэтому, любое дальнейшее решение противодействия дронам-перехватчикам должно учитывать этот момент", - отмечают эксперты.

Война дронов: последние новости

Как писал УНИАН, президент Зеленский заявил, что Украина имеет четкие планы по дальнобойным ударам по России на ближайшие месяцы. По его словам, это один из инструментов приближения мира.

Также мы рассказывали о проблеме российских дронов-"ждунов", которые не только нарушают военную логистику в прифронтовой зоне, но и представляют опасность для гражданского транспорта в десятках километров от линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: