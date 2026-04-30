Военным на передовой будут проводить ротацию: Сырский назвал сроки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, которые выполняют задачи на передовой.
"... Подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой", – объявил Сырский.
Он отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях до 2 месяцев с обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.
"Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", – заявил главнокомандующий.
Также приказом определены обязательные требования:
- прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военным, завершившим выполнение боевых задач;
- своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военных, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.
Сырский пообещал, что соблюдение требований приказа будет жестко контролироваться, а за нарушение последует неминуемое наказание в соответствии с законодательством и уставами ВСУ.
"Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны", – прокомментировал главнокомандующий и добавил, что приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой.
Проблемы с ротацией
В апреле вокруг 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого вспыхнул громкий скандал из-за критического истощения и отсутствия обеспечения бойцов на передовых позициях.
24 апреля новый командир бригады Тарас Максимов вышел на прямую видеосвязь с военными, пообещал провести ротацию и предоставил свой прямой номер телефона для решения экстренных вопросов.
27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что ее ведомству было известно о сложной ситуации бойцов 14 бригады. Она сказала, что их проблему пытались решить по-тихому уже с новым командиром.