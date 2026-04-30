Военным на передовой будут проводить ротацию: Сырский назвал сроки

Командиры должны отправлять военных на позиции на срок до 2 месяцев с обязательной заменой поистечении этого периода.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, которые выполняют задачи на передовой.

"... Подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой", – объявил Сырский.

Он отметил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военных на позициях до 2 месяцев с обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

"Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", – заявил главнокомандующий.

Также приказом определены обязательные требования:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военным, завершившим выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военных, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

Сырский пообещал, что соблюдение требований приказа будет жестко контролироваться, а за нарушение последует неминуемое наказание в соответствии с законодательством и уставами ВСУ.

"Своевременная ротация – это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны", – прокомментировал главнокомандующий и добавил, что приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой.

Проблемы с ротацией

В апреле вокруг 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого вспыхнул громкий скандал из-за критического истощения и отсутствия обеспечения бойцов на передовых позициях.

24 апреля новый командир бригады Тарас Максимов вышел на прямую видеосвязь с военными, пообещал провести ротацию и предоставил свой прямой номер телефона для решения экстренных вопросов.

27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что ее ведомству было известно о сложной ситуации бойцов 14 бригады. Она сказала, что их проблему пытались решить по-тихому уже с новым командиром.

