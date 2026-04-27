После 40 дней на позиции бойцам становится все равно, выживут они или нет, - военный омбудсмен

Ситуация, сложившаяся с бойцами 14-й ОМБР, является нетипичной, и почти за полтора года работы поступило всего две жалобы на подобные ситуации.

Согласно приказу главнокомандующего, максимальный срок пребывания военного на позиции – 15 дней, но "это мертвая норма, которой никто не придерживается".

Об этом в интервью"Украинской правде" сказала военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинская), комментируя скандал вокруг солдат 14 ОМБР, которые 8 месяцев без снабжения удерживали позицию на левом берегу Оскола.

Она отметила, что Офису военного омбудсмена было известно о сложной ситуации в 14-й бригаде. "Проблему пытались решить уже с новым командиром без огласки, чтобы не подвергать опасности бойцов. Параллельно командование принимало меры, произошли кадровые изменения", – подчеркнула Решетилова.

Она добавила, что подобные ситуации часто возникают из-за несвоевременно принятого решения о выводе военных, их ротации или улучшении тактической ситуации на конкретном участке. По ее словам, проверки продолжаются, и сейчас называть виновных преждевременно.

"Не хотела бы, чтобы у общества сложилось впечатление, что это типичная ситуация: за почти 1,5 года моей работы это вторая жалоба на абсолютное отсутствие логистики на позиции. Предыдущая была летом прошлого года на этом же направлении", – рассказала военный омбудсмен.

Она отметила, что тогда жена одного из военных Сил ТРО прислала фото, на котором были видны существенная потеря веса и истощение мужа. Решетилова отметила, что после ее обращения усилиями 92-й бригады позиция была разблокирована, бойцам доставили воду и еду, их вывели на восстановление в течение недели.

В чем заключается проблема

Решетилова сказала, что с логистикой ситуация стабильная, но с длительным пребыванием людей на позициях действительно есть большая проблема:

"Согласно приказу главнокомандующего, максимальное пребывание военнослужащего на позиции – 15 дней. Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении".

По ее словам, необходимо установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков непосредственно на линии боевого столкновения, и Офис военного омбудсмена готовит предложения главнокомандующему об изменении инструкций по пребыванию на позициях.

Решетилова рассказала, что они проводят масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях:

"После 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет – у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным".

Скандал вокруг бойцов 14 ОМБР

Как сообщал УНИАН, в соцсетях появилась информация, что в 14 ОМБР ВСУ на отдельных позициях солдат оставили без еды и воды, а командование не реагировало на ситуацию.

Позже Генштаб сообщил, что командира 14 отдельной механизированной бригады отстранили от должности после огласки о перебоях в обеспечении продовольствием. Также уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

В Генштабе подчеркнули, что предыдущее командование 14 ОМБР скрывало реальное положение дел, поэтому было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военных. Генштаб подтвердил, что была выявлена проблема с поставками продовольствия на одну из позиций бригады.

