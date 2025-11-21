То, что раньше считалось экстраординарными случаями, теперь приобретает широкое распространение.

Все большее распространение в Силах обороны приобретает явление, когда бойцы находятся непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней. И хуже всего, что далеко не всегда этот срок заканчивается возвращением в тыл. Об этом в своем Телеграм-блоге пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Он отмечает, что не так давно - всего полгода назад - резонансными были случаи, когда кто-то непрерывно не мог выйти с передовых позиций в течение 60-70 дней.

"Теперь же выстреливают случаи по 470 дней на позиции и тд... как будто уже и 200-300 дней по сравнению с этим перестают быть фантастическими. Печальное в таких историях то, что были, есть и будут случаи, когда бойцы сидят на позиции сотни дней и в результате даже не могут дождаться своего выхода и в результате просто погибают в боях; таких ситуаций гораздо больше, чем успешных выходов", - пишет офицер.

Как писал УНИАН, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов признал, что украинская армия изрядно истощилась за 4 года войны. Вместе с тем он отмечает, что Украина находит инструменты для сдерживания агрессора.

Также мы приводили отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о боях на Добропольском направлении. По его словам, российский прорыв там удалось почти полностью ликвидировать, зачистив 430 квадратных километров территории и уничтожив всего 13 тысяч россиян.

