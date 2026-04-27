Не модель 'войны на истощение': Сырский рассказал о стратегии Сил обороны

По словам главы штаба, ключевые задачи - сделать каждый шаг врага максимально затратным и уничтожать противника.

Силы обороны Украины вместо модели "войны на истощение" выбирают асимметричную стратегию.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. "В условиях, когда противник обладает большими ресурсами в технике, вооружении и личном составе, Силы обороны Украины вместо модели "войны на истощение" выбирают асимметричную стратегию", – заявил он.

По словам главнокомандующего, наши ключевые задачи – сделать каждый шаг врага максимально затратным, уничтожать противника, сдерживать его продвижение, наносить удары по тыловым районам, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в глубине территории Российской Федерации средствами Deep Strike, защищать воздушное пространство Украины.

Видео дня

Активизация врага на фронте

Как сообщал УНИАН, накануне Сырский заявил, что противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта.

Он сказал, что Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения. В результате противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают возможности противовоздушной обороны противника, который уже испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: