Украинская армия совсем не та, что была в 2014-2015 годах, и полномасштабная война против Украины приведет к большому числу погибших россиян.

Президент России Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину из-за немедленной реакции стран Запада на бойню в Европе.

Об этом заявил российский журналист Игорь Яковенко на телеканале "Украина 24".

По его словам, несмотря на сообщения разведок о подготовке российских войск к вторжению, ни один военный эксперт в России не считает это возможным.

"Убеждения в том, что такое вторжение возможно, оно полностью отсутствует в экспертном поле. Ни один генерал, который выступает на информационных военных каналах, которые ведут информационную войну против Украины и Запада не говорит, что вторжение возможно. В этом убеждены те люди, которые никакого отношения к войне не имеют. Оголтелые пропагандисты, которые считают, что вот сейчас мы вторгнемся в Украину и за 15 минут захватим Киев", - сказал Яковенко.

По его мнению, Россия имеет несколько причин для того, чтобы не развязывать полноценную войну против Украины.

"Украинская армия совершенно не та, что была в 2014-2015 годах. Сейчас полномасштабная война против Украины именно в режиме вторжения приведет к достаточно большому количеству грузов 200, которые придут в Россию, и это количество будет превышать болевой порог российского общества. Речь идет о понимании последствий", - считает Яковенко.

По словам журналиста, Путин опасается возможной реакции стран Запада, которые незамедлительно ответят на военное вторжение в независимую страну в центре Европы.

"Понятно, что Европа полноценную бойню в центре Европы не воспримет так же хладнокровно, как оккупацию Крыма. Западный мир в состоянии раздавить путинскую Россию, как вонючего клопа. То, что этого не сделано до сих пор - тотальная шредиризация западной элиты, понимание того, что Россия не входит в приоритеты западного мира. Здесь есть Китай. Но если Путин решился бы на полномасштабную войну в центре Европы, безусловно, реакция была бы совсем другой", - считает Яковенко.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В частности, как утверждает директор программы изучения России в некоммерческой аналитической организации CNA Майкл Кофман, на спутниковых снимках видно, что силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, не вернулись на место дислокации после учений, а соединились с другими российскими войсками у границы с Украиной.

Кроме того, по снимкам из космоса видно, что личный состав и технику 1-й гвардейской танковой армии, которая базируется под Москвой, тоже перебросили в сторону Украины.

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

2 ноября в Минобороны Украины заявили, что Россия сосредоточила группировку войск численностью около 90 тысяч человек у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Отмечается, что Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Так, факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение во время обмена информацией с нашими партнерами по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в марте текущего года РФ существенно увеличила количество своих войск вдоль госграницы Украины и на временно оккупированных территориях, но в апреле осуществила их отвода. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ наращиванием войск на границе пытается оказать давление на Украину.

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Автор: Александр Топчий