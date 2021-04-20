Представитель Пентагона заявил, что подобная ситуация вызывает беспокойство.

В Пентагоне заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Об этом заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби, передает "Радио Свобода".

Он не уточнил количество военных у границы, однако констатировал, что такая ситуация вызывает серьезное беспокойство.

"Это определенно больше, чем в 2014 году", – сказал Кирби.

Также представитель Пентагона добавил, что заявленная Россией цель пребывания войск - учения - не выглядит очевидной.

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Накануне после заседания Совета министров ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Россия, по его данным, сконцентрировала до 150 тысяч своих военных на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений через стягивание своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Юрий Годован