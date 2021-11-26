Администрация американского лидера все еще надеется на дипломатические каналы.

Представители Администрации Джо Байдена до сих пор не уточняют "красные линии" по агрессии России, пересечение которых может вызвать какие-то более решительные действия со стороны Вашингтона, а не только дипломатическую "обеспокоенность". Это вызвало вопрос, насколько далеко Байден готов пойти в конфронтации с Путиным из-за Украины

Об этом говорится в публикации NYT.

По словам собеседников издания, сейчас администрация Байдена сосредоточена решении кризиса по дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина. Наконец, может идти речь и о второй встрече президентов.

У Байдена настаивают на продолжении диалога с Путиным. В то же время официальные лица США вместе с партнерами вырабатывают варианты наказания РФ за любые новые провокации, включая мощные экономические санкции против российских банков и производителей энергии.

Читайте такжеУкраина и Россия не ведут сепаратные переговоры - Кулеба (видео)Среди вариантов также наложение санкций на пользование российским олигархам Visa и Mastercard и ограничения на въезд.

Бывший глава Совета нацбезопасности Фиона Хилл заявила в комментарии журналистам, что во времена Трампа Путин хотел исключить Европу из переговоров и заключить с США отдельное соглашение, поэтому активное участие ЕС в этом вопросе "является на самом деле вызовом".

"США не должны здесь быть главным двигателем", - добавила она.

Один из собеседников NYT отметил, что Путин может усомниться в том, что Запад захочет довести до конца свои угрозы, и убедиться, что Байден сосредоточит внимание на Китае.

Аналитики издания убеждены, что нынешнее наращивание войск РФ является своеобразной пробой Кремля, станет ли действовать решительно администрация Байдена и Европа в случае полномасштабного наступления на Украину.

Что предшествовало

23 ноября у представителя Госдепа США Неда Прайса поинтересовались, как будут действовать США в случае вторжения РФ на Украину. На что тот заверил, что Вашингтон готов к "непредсказуемому" развитию событий, но уточнить, каким будет "ответ", не может.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская