В Крыму дроны 'разнесли' российский корабль 'Светляк', – Мадяр (видео)

Также были "выявлены" "Панцирь", локомотивы и цистерны с ГСМ.

Ночью 4 июня во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ поразили сторожевой корабль класса "Светляк". Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди.

По его словам, среди разнообразия отработанных военных целей в оперативной глубине противника "птицами" СБС поражен пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410. "Достали" корабль в населенном пункте Юркино АР Крым.

Назначение этой единицы – контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Длина корабля – 49,5 м. Вооружение: 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы.

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Экипаж 28 человек, автономность 10 суток (2200 миль).

Кроме того, на полуострове поражена радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в городе Саки, а в населенных пунктах Владиславовка и Роздольное – локомотивы.

Также СБС "достали" российский ЗРГК "Панцирь-С1" в населенном пункте Стрелковое в Херсонской области, трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области и в городе Макеевка - цистерны с ГСМ.

Атаки на объекты россиян

Как писал УНИАН, 16 и 17 мая СБС ВСУ в населенном пункте Каспийск (Дагестан РФ) поразили пограничный сторожевой корабль проекта 10410, в Луганской области в населенном пункте Захидное – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", в Крыму – узел стратегической защищенной связи Черноморского флота РФ, а в Донецкой области в Федировке – поезд с горюче-смазочными материалами.

В течение ночи на 15 мая СБС нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине противника – по Таганрогу, Ейску, временно оккупированным территориям Украины - Крыму, в Донецкой области, в Запорожской и Луганской областях, в том числе в Бердянске, Мелитополе. Среди пораженных - самолет-амфибия Бе-200 и вертолет КА-27.

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