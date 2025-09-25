Российский самолет был уничтожен в ночь на 25 сентября.

На Запорожском направлении украинские военные сбили вражеский Су-34. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Произошло это 25 сентября около 04:00.

Как отметили в ВС ВСУ, российский истребитель осуществлял террористические атаки по Запорожью, применяя управляемые авиабомбы.

Су-34 - что известно

Это советский всепогодный, двухместный истребитель-бомбардировщик, который разработан в ГКБ Сухого. Су-34 был создан для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям врага в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

Известно, что по состоянию на 1 июля 2025 года за время полномасштабной войны в Украине обозреватели Oryx Blog нашли фото или видео подтверждения потери РФ 35 самолетов Су-34 и Су-34М, еще пять были повреждены.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что оккупантов заметили возле еще одного населенного пункта на Донбассе. Их зафиксировали к востоку от Дроновки на Северском направлении. Эксперты говорят, что россияне продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в украинских оборонительных порядках, чтобы просачиваться в глубину территории.

"Там они прячутся, пробуют закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", - добавили в DeepState.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал о ситуации на востоке Украины. По его словам, градус напряжения повышается как в окрестностях самого Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области. Он объяснил, что оккупанты пытаются проникнуть в Покровск малыми группами и посеять хаос в тылу.

