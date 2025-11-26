Специальный модуль планирования и коррекции превращает обычные авиабомбы свободного падения в управляемые планирующие боеприпасы.

Бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), также известные под аббревиатурой "КАБ", могут применять не только российские истребители четвертого поколения, но и новейший Су-57. Об этом со ссылкой на главу "Ростеха" Сергея Чемезова сообщает Army Recognition.

"Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут нести и Су-30, и Су-35, и другие машины", - заявил Чемезов в своем интервью российским пропагандистским СМИ.

Чиновник добавил, что сегодня основными носителями бомб с УМПК является фронтовой бомбардировщик Су-34, который активно применяется в российско-украинской войне.

Отметим, что сегодня на вооружении РФ находится только один истребитель "пятого поколения" - вышеупомянутый Су-57. Очевидно, именно его имел в виду глава "Ростеха".

Другой российский истребитель условного пятого поколения получил название Су-75 Checkmate. По состоянию на сегодня он не совершил ни одного полета. Ожидается, что Checkmate поднимется в небо в следующем году.

Модуль УМПК превращает обычные авиабомбы в управляемые планирующие боеприпасы. Среди преимуществ такого оружия - массовость и относительно небольшая стоимость, если сравнивать с ракетами.

Дальность ранних версий бомбы оценивали в ~50-60 км, но в этом году появились фотографии новых версий УМПК с двигателем SW800Pro, который позволяет увеличить дальность полета до 100-200 км.

Таким образом, сегодня в зоне риска находятся, в частности, Николаевская и Одесская области.

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что специалисты украинского конструкторского бюро "Медоед" разрабатывают аналог российского комплекта УМПК. Стоимость одного изделия специалисты оценили в 1 200 000 гривен.

